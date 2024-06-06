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Antalya'da İş Hanının Önünde Ölü Bulundu

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi, iş hanının önünde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, 50 yaşındaki Murat Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi, iş hanının önünde ölü bulundu.

Tahılpazarı Mahallesi Şarampol Caddesi'ndeki iş hanının önünde bir kişinin hareketsiz olduğunu fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 50 yaşındaki Murat Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemenin ardından cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Murat Ö'nün döner ustası olarak çalıştığı ve bir pansiyonda kaldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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