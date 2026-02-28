Haberler

Antalya'da inşattan düşen işçi ağır yaralandı

Güncelleme:
Gazipaşa ilçesinde bir inşaatın 5'inci katından düşen işçi, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay anında diğer çalışanlar durumu acil servise bildirdi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde inşaatın 5'inci katından düşen işçi ağır yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Kışlabucağı Caddesi'ndeki bir inşatta çalışan işçi 5'inci kattan düştü.

Kazayı gören diğer çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı işçi ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne, oradan da Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Durumunun ağır olduğu öğrenilen işçinin tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA / Yunus Uğur
