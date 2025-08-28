Antalya'da İklim Finansmanı Eğitimi Düzenlendi

"Enerji Akıllı Belediyeler için İklim Finansmanı Öğrenme Süreci" (GM4Finance) Projesi kapsamında Antalya'da eğitim düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesinin eş koordinatörlüğünde ve Litvanya Dışişleri Bakanlığı desteğiyle yürütülen proje kapsamında Litvanya heyeti, Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'i ziyaret etti.

Özdemir, Antalya'nın iklim krizine dirençli bir kent olması konusunda belediye olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Antalya'nın, iklim değişikliğinden olumsuz etkilenecek bir şehir olduğunu vurgulayan Özdemir, "Bu kapsamda Antalya'nın yarınları için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Örneğin 7 olan GES sayımızı 18'e çıkardık. 19'ncu GES projemiz ise tamamlanmak üzere. Bu projeye de tam desteğimiz sürecek." ifadelerini kullandı.

Proje eğitimine, Litvanya'dan Svencionys Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü personeli katıldı.

Projeyle iklim projelerinin finansmanı, yerel kapasitelerin geliştirilmesi ve yeşil dönüşüm için yeni işbirliklerin kurulmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.