Antalya'da İklim Finansmanı Eğitimi Düzenlendi

Antalya'da İklim Finansmanı Eğitimi Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji Akıllı Belediyeler için İklim Finansmanı Öğrenme Süreci (GM4Finance) Projesi kapsamında düzenlenen eğitimle Antalya'nın iklim değişikliğiyle mücadelesi ve yeşil dönüşüm ile ilgili çalışmalarına katkı sağlanması hedefleniyor.

"Enerji Akıllı Belediyeler için İklim Finansmanı Öğrenme Süreci" (GM4Finance) Projesi kapsamında Antalya'da eğitim düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesinin eş koordinatörlüğünde ve Litvanya Dışişleri Bakanlığı desteğiyle yürütülen proje kapsamında Litvanya heyeti, Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'i ziyaret etti.

Özdemir, Antalya'nın iklim krizine dirençli bir kent olması konusunda belediye olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Antalya'nın, iklim değişikliğinden olumsuz etkilenecek bir şehir olduğunu vurgulayan Özdemir, "Bu kapsamda Antalya'nın yarınları için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Örneğin 7 olan GES sayımızı 18'e çıkardık. 19'ncu GES projemiz ise tamamlanmak üzere. Bu projeye de tam desteğimiz sürecek." ifadelerini kullandı.

Proje eğitimine, Litvanya'dan Svencionys Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü personeli katıldı.

Projeyle iklim projelerinin finansmanı, yerel kapasitelerin geliştirilmesi ve yeşil dönüşüm için yeni işbirliklerin kurulmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
Doğada bedava toplanıyor! Kilosu altında yarışıyor: 10 bin lira

Doğada bedava toplanıyor! Kilosu altında yarışıyor: 10 bin lira
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baba ve 11 yaşındaki oğluna kurşun yağdıran caniden ilk ifade! Karakolda döküldü

Baba ve 11 yaşındaki oğluna kurşun yağdıran caniden ilk ifade
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.