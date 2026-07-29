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Antalya'da iki ayrı sera alanı ve bahçede çıkan yangında hasar oluştu

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki ayrı sera alanı ve bahçede çıkan yangın hasara neden oldu.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki ayrı sera alanı ve bahçede çıkan yangın hasara neden oldu.

Karalar ve Beyobası mahallelerindeki bazı seralarda ve Karalar Mahallesi'ndeki seraların yakınındaki bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangınlar, ekiplerin 2 helikopter ve çok sayıda arazözle müdahalesi sonucu evlere ulaşmadan söndürüldü.

13 seranın zarar gördüğü yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
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