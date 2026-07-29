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Antalya'da iki ayrı noktada çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Antalya'da iki ayrı noktada çıkan orman yangınları kontrol altına alındı
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde sabah saatlerinde iki ayrı noktada çıkan orman yangınları, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde sabah saatlerinde iki ayrı noktada çıkan orman yangınları, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Sarıcasu Mahallesi'nde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale etti.

Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

İlçedeki ikinci yangın ise Sarıkavak Mahallesi Kartal Gölü mevkisinde çıktı. Yangına ekipler kısa sürede havadan ve karadan müdahale etti.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Her iki yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
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