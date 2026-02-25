Parkta gürültü yapan, çevredekileri tehdit eden gruplar mahalleliyi bezdirdi

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesi Lara Fener Mahallesi'ndeki Litvanya Kültür Parkı çevresinde toplanarak, geç saatlere kadar gürültü yapan ve mahalleliyi tehdit eden gruplar bölge yaşayanlarını bezdirdi. Bu gruplar yüzünden akşamları sokağa çıkamaz hale geldiklerini belirten bölge halkı, defalarca şikayetçi olduklarını ancak çözüm bulunamadığını anlattı.

Muratpaşa'ya bağlı Fener Mahallesi'nde 1952, 1953 ve 1956 sokakların çevrelediği, eski adı 'Huzur Parkı' olan Muratpaşa Belediyesi'ne ait Litvanya Kültür Parkı, yaklaşık 1 yıldır özellikle akşamları yolları kapatan, alkol alıp yüksek sesle müzik dinleyenlerin mekanı oldu. Kentin en seçkin bölgelerinden biri olan parkın etrafındaki birçok ailenin bu nedenle ciddi rahatsızlık yaşadığı, park çevresinde gece saatlerinden itibaren toplananların hem gürültü hem de görüntü kirliliğinin yanı sıra kendilerini uyaranları da tehdit ettikleri, birçok mahalle sakiniyle kavgaya karıştıkları, döner bıçaklı saldırılarda bulundukları öne sürüldü. Geç saatlere kadar yedikleri ve içtiklerinin çöpleriyle parkı kirletenlerin ayrıca park ve etrafındaki kaldırımlar ve evlerin duvarlarına da uygunsuz yazılarla zarar verdiği belirtildi.

DEFALARCA ŞİKAYET EDİLDİ

Bölgedeki bir sitenin yöneticisi Ercan Bayar, her gün gürültü yapan bu kişilerin bir süre önce buraya alıştıklarını belirterek, "Başta her şey normaldi. Ondan sonra tabii çoğaldılar. Acayip çoğalmaya başladılar. Çoğaldıktan sonra burada da bir ses ve gürültü kirliliği ve başka olaylar da arttı. Tabii bundan buradaki bütün siteler, herkes çok şikayetçi olmaya başladı. Biz defalarca hep 112'ye haber vererek, polis çağırdık. Hatta CİMER'e bile şikayette bulunduk, siteler olarak. Bir araya gelip imza topladık, şikayet ettik. Emniyet elinden geleni yapmaya çalıştı. Geldiler, o grubu dağıttılar ondan sonra fakat polis burada fazla kalmadı tabii. 5 dakika kaldıktan sonra gittikten sonra bir de baktık yine geliyor, bütün herkes doluşuyor" dedi.

'DÖNER BIÇAĞIYLA BİLE SALDIRIDA BULUNDULAR'

Parkta geç saate kadar ses ve gürültü kirliliği oluştuğunu anlatan Bayar, "Yüksek sesle müzik dinleme, bağrışma, kavga ve gürültüler meydana geldi. Her seferinde şikayetçi olduk. Birkaç seneden beri de böyle devam etti. En son yani burada tehditler de var. Site sakinleri çok tehdit altındaydı. Tatsız olaylar çok yaşandı. Polisi çağırıyoruz diye tehditler, hatta balkondan seslenenlere hakaret, küfür, sinkaflı laflar falan edilmiş. Onları bildirdik emniyete. Kavga oldu, bir site sakinimizin kız arkadaşına karşı tatsız şeyler yaşanmış. O arkadaş da onlara karşı çıkmış ve sitenin önünde darbetmeye kalkıştılar. Hatta döner bıçağıyla bile saldırıda bulundular. Yani çok büyük tatsızlıklar yaşanıyor" diye konuştu.

'HUZUR PARKI'NDA HUZUR KALMADI

Parkta toplananların yaşattıkları nedeniyle bazı bölge sakinlerinin evlerini satmak istediğinden de bahseden Ercan Bayar, şöyle dedi:

"Buranın eski adı Huzur Parkı. Mahalle sakinlerimiz bu parka çocuklarıyla çıkıp, oturup faydalanamıyor. Bir çay içmeye ya da bir şey yapmaya inemiyorlar korkudan. Akşamları burası acayip araba doluyor ve insanlar siteye gelirken rahatça giremiyor. Acayip kalabalık bir trafik oluşuyor. Bu önlenemedi bir türlü. Nedenini bilmiyoruz. Daha önce duyduğumuza göre burada başka bir park varmış. Orada toplanıyormuş bu gençler. Ondan sonra orada da çok şikayetler geldiği için artık oraya gidememişler. Başka bir yer aradılar kendilerine. Şimdi ben de merak ediyorum acaba Antalya'nın şu güzel sahil şeridi var. Oturmak istiyorsan, bir çay, kahve, bir şey içmek istiyorsan oraya da gidebilirsin. Burası mahalle arasında ne işleri var burada onu anlayamıyorum. Ne anlıyorlar burada? Masalar kuruluyor, sandalyeler açılıp kapanıyor. Burada oturup muhabbet, sohbeti ben anlamış değilim açıkçası."

DÖNER BIÇAKLI SALDIRI

Park sınırındaki bir sitede ikamet eden vatandaş, geçen yıl mart ayında site girişinin bu kişiler tarafından araçlarla kapatıldığını belirterek, yolu açmalarını istemesi üzerine döner bıçaklı saldırıya uğradığını dile getirdi. Bir başka mahalleli de İl Emniyet Müdürlüğü ile temasa geçildiği, bir süre bu kişilerin gelmediğini ancak son dönemde yeniden huzursuzluğun başladığını anlattı.

Haber: Mehmet ÇINAR - Kamera: Mehmet YILMAZ/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı