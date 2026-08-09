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Antalya'da Sıcaklık 39 Derece, Sahiller Doldu

Antalya'da Sıcaklık 39 Derece, Sahiller Doldu
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ANTALYA'da etkisini artıran sıcak hava nedeniyle Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluştu.

ANTALYA'da etkisini artıran sıcak hava nedeniyle Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluştu. Hissedilen sıcaklık 39 dereceyi bulurken, yerli ve yabancı tatilciler serinlemek için sahilleri doldurdu.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre; Antalya'da hava sıcaklığı 33 derece, nem oranı yüzde 70, rüzgar hızı ise saatte 15 kilometre olarak ölçüldü. Günün en sıcak saatleri olan 12.00-15.00 arasında hissedilen sıcaklık 39 dereceye ulaştı. Konyaaltı Sahili'nde sabah saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturan tatilciler, denize girerek serinlemeye çalıştı. Bazıları güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları uzun süre yüzdü. Kimi Akdeniz'in mavi sularına kayalıklardan atlarken, kimi de su sporları yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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