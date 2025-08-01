Antalya'da Hemşire Sevcan Demir Sakman'ın Cinayeti: Sanık İlk Duruşmada Savunmalarını Yaptı

Antalya'da 2 ay önce evlendiği meslektaşı hemşire Sevcan Demir Sakman'ı öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Halil Can Sakman, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Sakman, eşinin ailesinin rızası olmadığı için olaydan 2 ay önce Hatay'dan Antalya'ya geldiklerini söyledi.

Eşiyle sürekli ekonomik sıkıntılar yüzünden tartıştıklarını anlatan Sakman, olay günü çok fazla psikiyatri ilacı ve alkol aldığını ileri sürdü. Eşinin kendisine saldırdığını iddia eden Sakman, "Bıçakladığını ve boğazımı kestiğini düşündüm. Savunma içgüdüsüyle mutfaktan aldığım satırla kendisini öldürdüm. Yaşanan olaydan dolayı çok pişmanım." dedi.

Olaydan sonra aradığı kişilerin polise haber verdiğini belirten Sakman, olay yerinden kaçmadığını, polise kapıyı kendisinin açtığını ifade etti.

Müşteki Havva Ünal, olaydan bir gün önce kızının evine gittiğini ve evi temizlediğinde satır olmadığını öne sürdü.

Sanığın kızını öldürmek için satırı bilerek aldığını ileri süren Ünal, "Sanıktan şikayetçiyim, kızımı öldürdü bir de suçlamaya çalışıyor. Şimdi kızım yok, böyle konuşamaz." ifadesini kullandı.

"Canice, canavar gibi kızımı katletti, en ağır cezayı almasını istiyorum"

Baba Güney Demir ise kızını öldüren sanıktan şikayetçi olduğunu ve en ağır cezayı almasını istediğini belirtti.

Aile olarak kızının sanıkla evlenmesine hep karşı çıktıklarını kaydeden Demir, "25 yıllık kızımı 5 dakikada nasıl katlettin. Kaç defa kızımı almaya çalıştım ama sürekli kızımın yanındaydı, rahatça kızımla konuşamıyordum. Onun yüzünden kızım işini bıraktı, gizlice Antalya'ya geldi. Kızım evlendiğinden beri hiç mutlu değildi. Canice, canavar gibi kızımı katletti, en ağır cezayı almasını istiyorum." diye konuştu.

Tanık Mehmet A, sanığın alt komşusu olduğunu ve çiftin sürekli kavga ettiklerini anlattı.

Olay günü de maktulün yardım çığlıklarını duyduğunu belirten Mehmet A, "Balkona çıktığımda ikisi sonra konuşmaya başladı. Dışarıya çıktılar ve konuşuyorlardı. İşim olduğu için evden çıktım, geri geldiğimde binanın önünde polisler vardı." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan maktulün babası Demir, sanığın kızını canice katlettiğini belirterek, "Adalete güveniyorum, sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum, inşallah içeriden çıkamaz. Artık Sevcanlar, kızlarımız ölmesin istiyorum." dedi.

Avukat Dilara Akdeşir de olayın sadece eşe karşı işlenmediğini, cinayetin tasarlanarak gerçekleştirildiğini, çünkü olay öncesinde sanığın satır aldığını savundu.

Olay

Kentteki özel hastanede hemşire olarak çalışan Sevcan Demir Sakman ile yine aynı hastanede hemşire olarak görev yapan eşi Halit Can Sakman arasında Kepez ilçesi Gazi Mahallesi'nde 9 Mart 2025'te tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halit Can Sakman, eşini bıçak ve satırla öldürmüştü.

Olayda kendisi de bıçakla yaralanan Halit Can Sakman, tedavisinin ardından tutuklanmıştı.