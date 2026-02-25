Antalya'da 2 firari hükümlü yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler, Demirtaş Mahallesi'nde gerçekleştirilen saha uygulamasında N.E'nin "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 13 yıl 9 ay, Ş.A'nın ise "hırsızlık" suçundan 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirledi.
Yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Mert Cantürk