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Antalya'da Hafta Sonu Sarısu Mesire Alanı'nda Renkli Görüntüler

Antalya'da Hafta Sonu Sarısu Mesire Alanı'nda Renkli Görüntüler
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Antalya'da güneşli havayı değerlendiren vatandaşlar, Sarısu Mesire Alanı'nda mangal yaparak, yüzerek ve güneşlenerek keyifli bir hafta sonu geçirdi.

ANTALYA'da hafta sonu güneşli havayı fırsat bilenler, soluğu Sarısu Mesire Alanı'nda aldı. Kimi ailesiyle birlikte mangal yaktı, kimi ise denizde yüzüp, güneşlendi.

Hava sıcaklığının 28 derece olduğu Antalya'da hafta sonunu değerlendirmek isteyenler, mesire alanlarında yoğunluk oluşturdu. Konyaaltı ilçesindeki Sarısu Mesire Alanı'na gelenler, aileleriyle birlikte mangal yaktı, oyun oynayıp, keyifli vakit geçirdi. Sıcak havayı fırsat bilenler Sarısu Plajı'nda yüzdü, kimileri ise güneşlenmeyi tercih etti. Arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak için Sarısu Mesire Alanı'na gelen Emine Taşdelen, "Güzel geçen hafta sonumuzu burada piknik yaparak değerlendiriyoruz" dedi.

Bazı yerli ve yabancı ziyaretçiler ise Konyaaltı Varyant Seyir Terası'nda manzara eşliğinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haber: İrem GÜNEYBAZ - Kamera: Burak YALMAN/ANTALYA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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