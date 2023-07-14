Antalya'da gürültü nedeniyle çıkan kavgada genç adam bıçaklanarak öldürüldü

TATİLE geldiği Antalya'da gürültü nedeniyle çıkan kavgada kalbinden bıçaklanarak öldürülen Furkan Tekin'in(18) katil zanlısı Muhammet Talha Baş (21), Cinayet Büro Amirliği'nin kurduğu özel ekip tarafından yakalandı. Şüpheli Baş, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olay, 11 Temmuz günü saat 03.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 153 Sokak'ta meydana geldi. Diyarbakır'dan tatil için Antalya'daki kuzeninin yanına gelen Furkan Tekin, otomobilde arkadaşları ile oturduğu sırada, iddiaya göre 'gürültü' nedeniyle 4 kişilik grupla tartıştı. Çıkan kavgada Tekin kalbinden, Emre Ercan Kan ise kolundan ve boynundan bıçaklandı. Şüpheliler kaçarken, arkadaşları Tekin'i otomobil ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tekin, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kan da ayakta tedavi edildi.