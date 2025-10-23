Antalya'da 'Gönül Elçileri' Projesi ile 43 Çocuk Koruyucu Aileye Yerleştirildi

Antalya'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce hayata geçirilen "Gönül Elçileri" projesiyle bu yıl 43 çocuk koruyucu ailenin yanına yerleştirildi.

Konyaaltı ilçesindeki bir otelde düzenlenen programa, Antalya Valisi Hulusi Şahin'in eşi Ebru Şahin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, projeyi destekleyen kadınlar ve koruyucu aileler katıldı.

Şahin, buradaki konuşmasında, "Gönül Elçileri" projesinin toplumun kalkınmasına önemli katkı sağladığını söyledi.

Bu yılın "Aile Yılı" ilan edilmesiyle koruyucu aile farkındalığının daha da ön plana çıktığını vurgulayan Şahin, "Gönül Elçileri adından da anlaşılacağı gibi hiçbir karşılık beklemeden canıgönülden yüreğini ortaya koyan ve yüreğiyle çalışan ailelerdir." dedi.

Her çocuğun en temel isteğinin sıcak yuvada yaşamak olduğuna işaret eden Şahin, buna karşılık herkesin bu şansa sahip olmadığını, bazılarının devletin himayesinde büyüdüğünü kaydetti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinin çocukların güvenli ortamda büyümesi için elinden geleni yaptığını vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Hepimiz biliriz ki her çocuğun en temel hakkı sevgi dolu bir ortamda büyümek ve güvenli yuvada gelişimini sürdürebilmektir. Ancak ne yazık ki bazı çocuklarımız doğdukları ailede bu güvenli ortamı bulamamakta, bir sebeple devlet koruması altına yerleştirilmektedir. İşte tam bu noktada devreye koruyucu ailelerimiz girmektedir. Onlar bir çocuğun elinden tutan, hayatına umut olan, sevgiyle sarıp sarmalayan özel insanlardır. Kendi biyolojik çocukları olsun ya da olmasın bir çocuğu insan olduğu için sahiplenen yüce gönüllerdir. Koruyucu aile olmak sadece bir çocuğu evinize almak değil, onu hayatınızın merkezine almak, onun ihtiyaçlarını gözetmek, korkularını anlamak, hayallerine ortak olmak ve belki de en önemlisi ona 'Sen değerlisin' duygusunu verebilmektir."

Şahin, koruyucu aileler sayesinde devlet koruması altındaki binlerce çocuğun sevgiyle büyüdüğünü ve eğitimlerine devam ettiğini ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sökmen ise Antalya olarak 340 çocuğun 311 ailenin yanında koruyucu aile hizmetinden faydalandırıldığını bildirdi.

Bu yıl içerisinde Antalya'da 30 çocuğun daha koruyucu aile yanına yerleştirilmesini hedeflediklerini belirten Sökmen, "Bugün itibarıyla 43 çocuğumuz koruyucu ailenin yanına yerleştirilmiştir. Türkiye genelinde ilimiz, koruyucu aile yanına yerleştirilen çocuk sıralamasında 8. sırada yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

Koruyucu aile Şeyda Emine Yılmaz ise 4 çocuğu olmasına rağmen bir çocuk daha alarak koruyucu aile olduğunu, kendisini çok mutlu hissettiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından programda koruma altındaki bir bebek koruyucu aileye verildi.