Haberler

Antalya'da heyelan ve göçük oluşan yolda çalışmalar devam ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kumluca-Kemer kara yolunda meydana gelen göçük ve heyelan sonrası, yol onarım çalışmaları hızla sürdürülüyor. Ekipler, kapanan menfezi açarak, biriken toprak ve kaya parçalarını temizliyor. Hisarçandır bölgesinde ise yol düzeltme çalışmaları devam ediyor.

Antalya'da göçük ve heyelan meydana gelen Kumluca- Kemer kara yolunda yapım ve onarım çalışmaları sürüyor.

Kemer ile Kumluca ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunda dün sabah saatlerinde meydana gelen göçük sonrası ekipler bölgede aralıksız çalışıyor.

Antalya Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü ekipleri, çöken yol nedeniyle kapanan menfezin önünü açmak için iş makineleriyle müdahalede bulundu. Menfezin önünde biriken toprak ve kaya parçaları temizlenerek biriken yağmur suyunun tahliyesi sağlandı.

Hisarçandır yolunda heyelan

Öte yandan dün Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Mahallesi'ndeki yolda heyelan nedeniyle çökmeler ve asfaltta kırılmalar oluştu.

Bölgede önlem alan ekipler, yolu yaya ve araç giriş çıkışına kapattı.

Servis şoförlüğü yapan Veli Dikmen, Hisarçandır bölgesindeki öğrencileri merkeze götürdüğünü ve heyelan nedeniyle zor durumda kaldıklarını söyledi.

Bölgenin son zamanlarda çok yağış aldığını dile getiren Dikmen, "Yağışlar nedeniyle Hisarçandır yolunda göçmeler oluştu, şimdi yolu kullanamıyoruz. Alternatif yol da virajlı ve çok tehlikeli, bu yolun en kısa sürede onarılmasını istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu

Küfürler yağdırdığı isim Özgür Özel için harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein belgeleri Avrupa'da en çok İngiltere ve Norveç'i sarstı

Pedofili dosyasından saçılan fotoğraflar 2 ülkeyi fena vurdu
Teknede hareketsiz bulunan Bahar'ın ön otopsi raporu çıktı! İşte ölüm nedeni

Bahar'ın ön otopsi raporu çıktı! İşte ölüm nedeni
Epstein dosyasından çıkan isim herkesi şaşkına çevirdi

Epstein dosyasından çıkan isim herkesi şaşkına çevirdi
Trump'ı kızdıran görüntüler: İğrenç, uygunsuz

Trump'ı kızdıran görüntüler: İğrenç, uygunsuz
Epstein belgeleri Avrupa'da en çok İngiltere ve Norveç'i sarstı

Pedofili dosyasından saçılan fotoğraflar 2 ülkeyi fena vurdu
Süper Lig devi ara transfer döneminde dünyada 4. oldu

Taraftarlar "Yok artık" diyor! Süper Lig devi dünyada 4. oldu
Yasemin Minguzzi'nin 1 yıl sonra ortaya çıkan fotoğrafı görenleri kahretti

Türkiye'yi sarsan olaydan 1 yıl sonra ortaya çıkan fotoğraf