Antalya'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın seralara sıçradı

Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan yangında geri dönüşüm deposu ve alevlerin sıçradığı 2 serada hasar oluştu.

Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan yangında geri dönüşüm deposu ve alevlerin sıçradığı 2 serada hasar oluştu.

Altıayak Mahallesi'ndeki geri dönüşüm deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Depoda kalan Suriyeli işçi, kendi imkanlarıyla dışarı çıkarak kurtuldu.

Karton ve plastiklerin tutuşmasıyla büyüyen alevler, yakındaki sebze ekili 2 naylon seraya sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında, seralar ve depo hasar gördü.