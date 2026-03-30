Antalya'da gençlere yönelik yapay zeka eğitimi düzenlendi

Antalya'da gençlere yönelik yapay zeka eğitimi düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Insider işbirliğiyle organize edilen "AI Weekend Antalya 2026" etkinliği, 28-29 Mart'ta HUB Antalya Girişimcilik Merkezi'nde yapıldı.

Yapay zekayı yalnızca teorik bir konu olmaktan çıkarıp üretim odaklı araca dönüştürmeyi amaçlayan programda, alanında uzman eğitmenler bilgi paylaştı. Böylece katılımcılar hem teorik bilgiler edindi hem de uygulamaya yönelik deneyim kazanma fırsatı buldu.

Eğitmenlerden Mert Kaplan, katılımcılara yapay zeka kullanarak fotoğraf ve video üretiminin yanı sıra, farklı oturumlarda hava durumu verilerinin alınarak otomatik e-posta gönderimi gibi uygulamaların da gerçekleştirilebileceğini aktardı.

Katılımcı Funda Mintemur da program sayesinde bağlantılar kurduğunu ve yapay zekayı daha yakından tanıma fırsatı bulduğunu belirtti.

Eğitimle, yapay zekanın günlük yaşantıda nasıl kolaylık sağladığını anladığını anlatan Mintemur, "Özellikle promptlar ve modeller üzerinden içerik üretimi denemek benim için oldukça ilginçti. Verdiğim bir komutla karda yürüyen bir kız görseli oluşturmak gerçekten farklı ve etkileyici bir deneyimdi. Bu süreç bana yapay zekanın doğru kullanıldığında hayatımıza ciddi anlamda değer katabileceğini gösterdi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz
İran'dan Türkiye'ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha
MHP'de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi

MHP'de İzzet Ulvi Yönter’in yerine gelen isim belli oldu
Hasbi Dede'yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber

Belediye başkanını tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
Adana'da telefon tamircisine silahlı saldırı: 1 ölü

İş yerine gelenler, manzarayı görünce sinir krizi geçirdi
Arabaların ön camlarındaki siyah noktalar ne işe yarıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı

O noktalar ne işe yarıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı
18 yıllık evlilik bitti! Güzide Duran ve Adnan Aksoy boşandı

18 yıllık olaylı evlilik bitti
Kuralı değiştirdiler! Hindistan'dan altın fiyatlarını etkileyecek hamle

Kuralı değiştirdiler! Hindistan'dan altın fiyatlarını etkileyecek hamle
Adana'da telefon tamircisine silahlı saldırı: 1 ölü

İş yerine gelenler, manzarayı görünce sinir krizi geçirdi
Eşinden boşanan kadının sözleri büyük tartışma yarattı

Eşinden boşanan kadının sözleri büyük tartışma yarattı
Dünyayı bekleyen büyük tehlike: Savaş biraz daha uzarsa yakıtta 'karne' dönemi başlayacak

Savaş devam ederse bu görüntüyü sıklıkla göreceğiz