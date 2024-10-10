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Antalya'da Genç, Tartışma Sonucu Silahla Öldürüldü

Antalya'da Genç, Tartışma Sonucu Silahla Öldürüldü
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Antalya'nın Kepez ilçesinde 22 yaşındaki Ahmet Yusuf Kaçarlar, tartıştığı bir kişi tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından gencin cenazesi adli tıp kurumuna gönderildi. Şüpheliyi yakalamak için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir zanlı, tartıştığı genci silahla vurarak öldürdü.

Yeşildere Mahallesi'nde Ahmet Yusuf Kaçarlar (22) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli tabancayla Kaçarlar'a ateş etti.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Kaçarlar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

İncelemenin ardından gencin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaçarlar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Gencin annesi, "Oğluma sahip çıkamadım." diyerek gözyaşı döktü.

Kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel

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