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Antalya'da fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı

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Antalya'da fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçlarından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı. Şüphelilerden 9'u hakkında adli kontrol kararı verilirken 1'i serbest bırakıldı; bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Antalya'da yürütülen fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme" suçlarından yürütülen soruşturma çerçevesinde dün gözaltına alınan 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığınca sorgulanan şüphelilerden H.S, D.Ö, K.S, M.E. ve S.E. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerden 9'u hakkında adli kontrol kararı verilirken biri ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Olay

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda şüpheliler K.K, S.Ç, K.S, T.B, A.A, M.E, H.S, T.K, T.Ş, B.G, B.İ, S.E, S.C, Ö.Y. ve D.Ö. gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce 3 operasyon düzenlenmiş, gözaltına alınan zanlılardan bazıları tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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