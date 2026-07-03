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Antalya merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 14 zanlı tutuklandı

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Antalya merkezli fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 14’ü tutuklandı, 35 mağdur kadın kurtarıldı.

Antalya merkezli fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, 3 aylık teknik ve fiziki takip sonrası Antalya ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı, 35 mağdur kadın kurtarıldı.

Yapılan aramalarda 24 cep telefonu, 3 bilgisayar, 247 bin 400 lira, 3 bin 410 avro ve 1570 dolara el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 4 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kaynak: AA / Orhan Çiçek
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