Antalya'da Fide Üretim Tesisinde Yangın Çıktı

Antalya'da Fide Üretim Tesisinde Yangın Çıktı
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Gazipaşa ilçesindeki fide üretim tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor. Yangın nedeniyle çevredeki seralara da sıçraması riski bulunuyor. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde fide üretim tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Koru Mahallesi'ndeki tesiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle alevler, tesis yakınındaki bazı seralara da sıçradı.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için mücadelesi sürüyor.

Kaynak: AA / Yunus Uğur - Güncel
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