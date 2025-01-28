Antalya'da Falezlerden Düşen Yaşlı Adam Kurtarıldı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden düşen 68 yaşındaki Muharrem E, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Olay yerine gelen ekipler, yaralı adamı kayalıklardan çıkararak ambulansla hastaneye sevk etti.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki falezlerde yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen kişi yaralandı.
Konyaaltı Caddesi, Yavuz Özcan Parkı'ndaki falezlerde bir kişinin hareketsiz durduğunu gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaklaşık 3 metreden düşerek, kayalıkta mahsur kaldığı belirlenen 68 yaşındaki Muharrem E, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Yaralı, ambulansla hastaneye götürüldü.