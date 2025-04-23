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Antalya'da Falezlerden Düşen Kazakistan VATANDAŞI Hayatını Kaybetti

Antalya'da Falezlerden Düşen Kazakistan VATANDAŞI Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Karaalioğlu Parkı'ndan düşen Kazakistan vatandaşı İslam Aliyev, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede yaşamını yitirdi. Ekipler zor şartlar altında kayalıklara ulaşarak cesedi Kaleiçi Yat Limanı'na taşıdı.

Antalya'da falezlerden düşen Kazakistan vatandaşı bir kişi yaşamını yitirdi.

Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı'ndaki falezlerden birinin kayalıklara düştüğü ihbarını alan deniz polisi, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye hareket etti.

Kayalıklara güçlükle ulaşan ekipler, düşen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazakistan vatandaşı İslam Aliyev (28) olduğu öğrenilen kişinin cesedi, Sahil Güvenlik botuna alınarak Kaleiçi Yat Limanı'na götürüldü.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel
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