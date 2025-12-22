Haberler

Balık tutmak için inmeye çalıştığı falezlerde 20 metre yüksekten düşüp yaralandı

Balık tutmak için inmeye çalıştığı falezlerde 20 metre yüksekten düşüp yaralandı
Güncelleme:
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde balık tutmak için falezlerden inmeye çalışan 57 yaşındaki Mevlüt Özçam, ayağının kayması sonucu 20 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Olay yerine ulaşan itfaiye ve deniz polisi, Özçam'ı kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.

ANTALYA'da balık tutmak için 30 metrelik falezlerden inmeye çalışan Mevlüt Özçam (57), ayağının kayması sonucu 20 metre yükseklikten düşüp, yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Falez Parkı'nda meydana geldi. Mevlüt Özçam, balık tutmak için 30 metrelik falezlerden inmek istediği sırada dengesini kaybedince 20 metre yükseklikten yuvarlanarak düştü. Balık tutmak için gelip Özçam'ın düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede falezlere ulaşan itfaiye ekibi halatla inerek, Özçam'a ulaştı. Ekipler, Mevlüt Özçam'ı sedye ile yukarıya çıkaramayınca devreye deniz polisi girdi. İtfaiye ekibi tarafından falezlerdeki kayalıklarda sedyeye bağlanan Özçam, deniz polisinin yardımıyla kayalıklardan suyun içerisinde bulunan bota taşındı. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından Mevlüt Özçam, botla Kaleiçi'nde yer alan Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Özçam, kendisini bekleyen ambulansa alınarak ilk müdahalesi yapıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Mevlüt Özçam, hastaneye götürüldü.

'ELİNDE OLTASI VARDI'

Falezlerin alt kısmında balık tutan ve Mevlüt Özçam'ın düştüğünü görüp 112'yi arayan Savaş Özen, "Biz arkadaşımla aşağıda balık tutuyorduk. O esnada falezlerdeki kayalıklardan biri inmeye çalışıyordu. Muhtemelen balık tutmaya geliyordu. Elinde oltası vardı. Kayalıklardan düştü. Sonrasında hemen gerekli yerleri aradık. Ekipler geldi ve düşen kişiye müdahalede bulundu" dedi.

