Antalya'da Falezlerden Düşen Ali Aydın'ın Cansız Bedenine Ulaşıldı

Antalya'da Falezlerden Düşen Ali Aydın'ın Cansız Bedenine Ulaşıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde denizde bulunan Ali Aydın'ın cansız bedeni, falezlerden düşme ihbarı sonrası arama çalışmalarında bulundu. Olay, bir yurttaşın denizde yüzüstü duran cesedi fark etmesiyle ortaya çıktı.

ANTALYA'nın Konyaaltı Sahili'nde denizde, Ali Aydın'ın (53) cansız bedeni bulundu. Aydın'ın, dün akşam falezlerden düşme ihbarı üzerine arama yapılan ancak bulunamayan kişi olduğu üzerinde duruluyor.

Konyaaltı Sahili'nde saat 14.00 sıralarında denizde yüzüstü duran kişiyi fark eden Yusuf Pekyeğen, yüzerek yanına gitti. Pekyeğen, başında yarık ve vücudunda çizikler olan kişiyi cankurtaranların yardımıyla sahile çıkardı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Bu sırada cesedin bulunduğu alan, plaj şemsiyesiyle kapatıldı. Gelen sağlık ekibi, üzerinden Ali Aydın adına düzenlenmiş kimlik çıkan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Aydın'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

'ÖNCE GÜNEŞLENDİĞİNİ SANDIM'

Olay anını anlatan Yusuf Pekyeğen, "Burada denize girecektim. Suyun üstünde biri duruyordu. Ben güneşlendiğini sandım önce. Biraz bakınca cansız olduğunu gördüm. Çıkarmaya çalıştım, gücüm yetmediği için cankurtaran arkadaşlardan yardım istedim. Cansız beden baya şişmişti. Korktuk biraz" dedi.

Ali Aydın'ın, dün saat 22.00 sıralarında falezlerden düşme ihbarı sonrası aranan, ancak bulunamayan kişi olduğu üzerinde duruluyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bir orman yangını da İzmir'de! Bornova'da başlayıp Buca'ya sıçradı

Bakanın uyarısının hemen ardından bir ilimizde daha yangın başladı
İstasyon asıl şimdi yandı! Ormanı yakan hain benzini bu sebeple kolayca almış

Ormanı yakan hain benzini bu sebeple kolayca almış
Polisle yaşadığı kriz sonrası gözaltına alınan Dilan Çıtak serbest bırakıldı! İşte ifadesi

Polis havaya ateş açarak durdurmuştu! Akıbeti belli oldu
Beşiktaş, Gedson Fernandes'i sattı

Beşiktaş, Gedson Fernandes'i sattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babası YKS çıkışı çiçeklerle karşılamıştı! Şimdi 'Kim Milyoner Olmak İster?' kazancıyla konuşuluyor

Bütün ülkenin konuştuğu genç kız milyonerde! İşte kazandığı para
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.