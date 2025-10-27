Haberler

Antalya'da Falezlerden Düşen Adamın Cesedi Bulundu

Antalya'da Falezlerden Düşen Adamın Cesedi Bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da oltayla balık tutmak için falezlere inen Sami Kırkuşu'nun (44) cesedi, kayalıkta bulundu. Yaklaşık 2 saatlik çalışma ile ceset, olay yerine sevk edilen ekipler tarafından çıkarıldı. Kırkuşu'nun vücudunda kırıklar tespit edildi, herhangi bir yaralanma izine rastlanmadı.

ANTALYA'da 30 metrelik falezlerde Sami Kırkuşu'nun (44) cesedi bulundu. Oltayla balık tutmak için falezlerden inenler tarafından kayalıkta fark edilen Kırkuşu'nun cansız bedenini ekipler, sedyeye bağlayıp yukarı çekti.

Olay, saat 09.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Falez Parkı'nda meydana geldi. Balık tutmak için falezlerden inen kişi, alt kısmındaki kayalıklarda hareketsiz yatan birini görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, deniz polisi, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler kayalıklardaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız bedenin üzerinden Sami Kırkuşu adına kimlik çıktı.

Deniz polisi, cesedi çıkaramayınca itfaiye ekipleri halatla 30 metrelik falezlerden indi. Sedyeyle inen itfaiye eri, cesedi kaşık sedyeye bağladı. Kırkuşu'nun cesedi, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yukarıdaki polis, sağlık ve belediye işçilerinin de yardımıyla imece usulü çekilip çıkarıldı.

Durumu haber alan Sami Kırkuşu'nun yakınları da falezlerin olduğu yere geldi. İsmi öğrenilemeyen Kırkuşu'nun ağabeyi, "Beni bırakıp nereye gittin. Abim ölmüş" diye feryat etti.

Kırkuşu'nun cansız bedeni, olay yeri inceleme, cinayet büro amirliği, suç ve araştırma ile karakol ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze aracına alınıp Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Ekiplerin ilk incelemesinde Sami Kırkuşu'nun yaklaşık 5 metreden düştüğü ve buna bağlı olarak vücudunda kırıklar olduğu, herhangi bir ateşli silah veya kesici alet yarasının bulunmadığı belirlendi. Sami Kırkuşu'nun otellerde baca temizliği işi yaptığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Bomba iddia: İngiltere Başbakanı, Erdoğan görüşmesi öncesi Türkiye'ye 2 jet yolladı

Dünyanın gözü bu zirvede! Yola çıkmadan önce Ankara'ya 2 jet yolladı
152 hakem topun ağzında! Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı

Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama

Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama
Komşuda deprem! 270 şubesi bulunan ülkenin en büyük bankası iflas etti

270 şubesi bulunan ülkenin en büyük bankası iflas etti
Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı

Bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı
Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Esra Ceyhan'ın son hali şaşırttı

Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Son hali şaşırtıcı
Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama

Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama
Günlerdir yaşam savaşı veren Fatih Ürek hakkında yeni haber

Yoğun bakımda kritik süreç: Doktorlar ilaçları kesti
Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...
Trabzon'da dikkat çeken eylem! Kokarca kıyafeti giyip horon tepti

Böcek şehri istila etti, vatandaş çareyi sokağa inmekte buldu
Adliye önünde kendi bacağına sıkan adam bakın kim çıktı

İnfial yaratan görüntü! Adliyeyi karıştıran kişi bakın kim çıktı
İstanbul'u sallayan depremin ardından Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı

"İncil'de de geçiyor" diyen Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı
Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini

Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
13 yaşındaki kızdan 5 gündür haber alınamıyor

13 yaşındaki kız günlerdir kayıp! Ailesi her taşın altına bakıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.