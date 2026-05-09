Haberler

Falezlerden düşen ABD'li turist hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da 35 metrelik falezlerden dengesini kaybederek düşen 29 yaşındaki ABD vatandaşı Zacharia Hussein Diriye, hayatını kaybetti. Olayın ardından güvenlik ekipleri ve savcılık incelemelerde bulundu.

ANTALYA'da 35 metrelik falezlerden dengesini kaybedip düşen ABD'li Zacharia Hussein Diriye (29) hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi Lara Caddesi'ndeki Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü yerde bulunan falezlerde meydana geldi. Zacharia Hussein Diriye, henüz belirlenemeyen nedenle falezlerden düştü. ABD vatandaşı Zacharia Hussein Diriye'nin düştüğünü görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis, deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kayalıklara çarparak denize düşen Diriye'yi bota alarak Kaleiçi Yat Limanı'nda bulunan Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne getirdi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede Zacharia Hussein Diriye'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Durumun bildirilmesiyle yat limanına cinayet büro amirliği, suç araştırma ve önleme büro, olay yeri inceleme ekibi de sevk edildi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Diriye'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Zacharia Hussein Diriye'nin 1 Mayıs'tan bu yana Antalya'da bir otelde konakladığı belirlendi. Ekipler, Diriye'nin düştüğü yerde eşofman üstü, telefonu ve cüzdanını buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu

Kayıtsız kalamadılar! İngilizlerden göğsümüzü kabartan manşet

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yumruk yumruğa kavgaya verilen ceza belli oldu

İşte yumruk yumruğa kavgaya verilen ceza

Belçika'dan örnek aldı, Kayseri'de uyguladı! Görenler bir daha bakıyor

Belçika'dan örnek aldı, Kayseri'de uyguladı! Görenler bir daha bakıyor
Belçika Kraliçesi Mathilde'den 14 yıl sonra Türkiye’ye önemli ziyaret

14 yıl sonra Türkiye’ye önemli ziyaret! 450 kişilik heyetle geliyor
Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport hakkı geliyor

Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport hakkı geliyor
Yumruk yumruğa kavgaya verilen ceza belli oldu

İşte yumruk yumruğa kavgaya verilen ceza

Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon! Tek cümle söyledi

Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a kritik telefon! Tek cümle söyledi
Yapay zeka mı gerçek mi? AK Partili vekilin fotoğrafları tartışma yarattı

AK Partili vekilin fotoğrafları büyük tartışma yarattı