Antalya’da Falezlerden Denize Düşen Kişi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde, falezlerde oturan bir kişinin dengesini kaybederek denize düştüğü ihbarı üzerine ekipler seferber oldu. Gece saatlerinde başlayan arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi Lara Caddesi üzerinde bulunan Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktada meydana geldi. İddiaya göre, falezlerin kenarında oturan bir kişi dengesini kaybederek yaklaşık 30 metre yükseklikten denize düştü. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İTFAİYE FALEZLERDE, DENİZ POLİSİ SU ALTINDA ARAMA YAPTI

İhbarla olay yerine ekipler sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, falezlerin denize ulaştığı kısımlarda el feneriyle detaylı inceleme yaptı. Ancak kayalıklarda ya da falez dibinde herhangi bir kişiye rastlanmadı. Deniz polisi ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleriyle birlikte denizde arama çalışması başlattı.

AFAD VE AKUT DA DEVREYE GİRDİ

Arama çalışmalarına kısa süre içinde AFAD ve AKUT ekipleri de dahil oldu. Gece görüş özelliği olan dron ile yapılan taramalarda, şelalenin döküldüğü noktanın çevresi ve kıyı şeridi detaylı şekilde incelendi. Denize düşen kişinin kimliğinin belirlenemediği, olayın tanıklarının verdiği ifadeler üzerine arama yapıldığı öğrenildi.

'AŞAĞIYA DÜŞMÜŞ'

Ekiplere ifade veren Merve isimli vatandaş, "Şelale tarafında falezlerde oturuyormuş. Elinde telefon varmış. Dengesini kaybedip, bir anda düşmüş. Şelalenin yanında olayı gören kız çığlık attı ve bize durumu anlattı. Seslendik ama cevap alamadık. Hemen polisi aradık" dedi.

ÇALIŞMALAR GECE BOYUNCA DEVAM ETTİ

Ekipler gece boyunca hem karadan hem denizden arama çalışmalarını sürdürdü. Tüm aramalara rağmen denize düşen kişiye ulaşılamadı. Olayla ilgili detaylı araştırmalar devam ediyor.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,