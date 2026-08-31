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Serik'te sahte evrak operasyonu: 4 tutuklama

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Antalya'nın Serik ilçesinde nitelikli dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alınan 2'si belediye çalışanı 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin, elektrik aboneliği işlemlerinde sahte evrak düzenleyerek yaklaşık 1 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı iddia ediliyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde, nitelikli dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik iddialarına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında 2 belediye çalışanının da bulunduğu 4 zanlı tutuklandı.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığının nitelikli dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Serik Belediyesi çalışanları M.Ç, E.E. ile ilçede esnaflık yapan H.C. ve F.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerin elektrik aboneliği işlemlerinde kullanılmak üzere sahte evrak düzenlendiği ve bu yöntemle yaklaşık 1 milyon liralık dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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