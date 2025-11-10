Haberler

Antalya'da Evcil Köpeklerin Arama Kurtarma Timlerine Katılması Çağrısı

Antalya'da Evcil Köpeklerin Arama Kurtarma Timlerine Katılması Çağrısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da gönüllü eğitmen Sinan Toprak, evcil köpeklerin uygun eğitimlerle arama kurtarma görevlerinde yer alabileceğini belirtti. Gönüllü hayvan sahiplerine derneğe katılmaları çağrısında bulundu.

ANTALYA'da gönüllü eğitmen Sinan Toprak, evcil köpeklerin de arama kurtarma timlerinde yer alabileceğini belirterek, hayvan sahiplerine seslendi. Toprak, "Doğru eğitimle arama kurtarma köpeği olabilirler. Gönüllü olan herkesi evcil hayvanı ile derneğimize bekliyoruz" dedi.

Antalya merkezli Suda Arama Kurtarma Derneği (SKUT) bünyesinde görev yapan köpek eğitmeni Sinan Toprak, evcil köpeklerin de uygun eğitimlerle arama kurtarma görevlerinde yer alabileceğini söyledi. Toprak, "Doğru eğitimle arama kurtarma köpeği olabilirler. Gönüllü olan herkesi evcil hayvanı ile derneğimize bekliyoruz" diye konuştu. Toprak, "Biz gönüllü olarak, ücretsiz şekilde bu alana ilgi duyan herkese destek veriyoruz. Türkiye'de uluslararası düzeyde ilk defa suda arama kurtarma branşında sertifikalı köpek yetiştirmek üzereyiz" dedi.

ULUSLARARASI SINAV İÇİN HAZIRLIK

Suda arama kurtarma köpeği Golden Retriever cinsi Zeyna hakkında bilgi veren eğitmeni Toprak, "Daha önce de Antalya'da suda arama kurtarma faaliyetlerinde bulunduk. AFAD'ın enkazda köpekli arama timleri sınavına Tina köpeğimizle katıldık ve başarılı olduk. Orada, gelecek yıl düzenlenecek uluslararası IRO (Internationale Rettungshunde Organisation) sınavını da öğrendik. Antalya'ya döner dönmez sıkı bir diyet programı ve eğitim sürecine başladık. Kısmet olursa 2026'da uluslararası suda kurtarma branşında başarılı olacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

KONYAALTI SAHİLİ'NDE TATBİKAT

Sahil bölgesinde yaşadıkları için eğitimlerin genellikle Konyaaltı Sahili'nde, varyant çevresindeki durgun sularda yapıldığını belirten Toprak, "Tatbikatlarda cankurtaran arkadaşlarla birlikte çalışıyoruz. Böylece köpeklerin pratik kazanmasını ve hızlanmasını sağlıyoruz. Zeyna uluslararası sertifikaya sahip olduğunda Türkiye'de bir ilk olacak" dedi.

EĞİTİMLER TAMAMEN ÜCRETSİZ

Dernek olarak gönüllülüğe açık olduklarını vurgulayan Toprak, "Bu eğitimleri gönüllü olarak, tamamen ücretsiz şekilde yürütüyoruz. Gönüllü arkadaşların bize katılması, bu branşın yaygınlaşması açısından çok önemli. AFAD tarafından akredite bir derneğiz. Arama kurtarma köpeği yetiştirmek isteyen herkes Antalya Valiliği veya AFAD İl Müdürlüğü üzerinden bize ulaşabilir. Elimizden gelen bütün desteği sunmaya hazırız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat durdu

Saat 9'u 5 geçe tüm Türkiye'de hayat durdu
Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha

Şehir beşik gibi sallanıyor! Deprem bu kez uykuda yakaladı
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
Apartmanın havalandırma boşluğuna atılan bebek hastaneye kaldırıldı

Havalandırma boşluğundan gelen ses polisleri harekete geçirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası'nın tahmini sonrası asgari ücret hesapları değişti! İşte yeni zam oranı

Merkez'in tahmini asgari ücret hesabını altüst etti! İşte yeni oran
Fenerbahçe resmen duyurdu: UEFA'ya başvuru yaptık

Beklenen haber duyuruldu: UEFA'ya başvurumuzu yaptık
Sadettin Saran'ın tribünlerle birlikte coştuğu anlar

Maça damga vuran görüntü
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden tarihi skor

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden tarihi skor
Merkez Bankası'nın tahmini sonrası asgari ücret hesapları değişti! İşte yeni zam oranı

Merkez'in tahmini asgari ücret hesabını altüst etti! İşte yeni oran
Okan Buruk'tan oyuncularına bomba sitem

Oyuncularına öyle böyle sitem etmedi: Bugün asla...
Mardin'de kavga ettiği kişiyi otomobil ile çarparak öldürdü

Kavga ettiği kişiyi otomobil ile çarparak öldürdü
Yok böyle maç! Mourinho son saniye golüyle yıkıldı

Son saniye golüyle yıkıldı
Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin üzerinden 87 yıl geçti

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle anıyoruz
Atatürk'ün 87'nci ölüm yıl dönümünde ünlülerden anlamlı paylaşımlar

Ünlüler tek yürek oldu, Ata'ya saygı mesajları yağdı
Galatasaray taraftarının Selçuk İnan tezahüratı sonrası tansiyon arttı

O tezahürat ortalığı karıştırdı
Dünyayı tedirgin eden restleşmede Rusya sözünü söyledi

Dünyayı tedirgin eden restleşmede Rusya sözünü söyledi
Şu ana kadar ki en net tahmin! İşte altının yıl sonunda göreceği rakam

Şu ana kadar ki en net tahmin! İşte altının yıl sonunda göreceği rakam
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.