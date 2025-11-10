Antalya'da Evcil Köpeklerin Arama Kurtarma Timlerine Katılması Çağrısı

ANTALYA'da gönüllü eğitmen Sinan Toprak, evcil köpeklerin de arama kurtarma timlerinde yer alabileceğini belirterek, hayvan sahiplerine seslendi. Toprak, "Doğru eğitimle arama kurtarma köpeği olabilirler. Gönüllü olan herkesi evcil hayvanı ile derneğimize bekliyoruz" dedi.

Antalya merkezli Suda Arama Kurtarma Derneği (SKUT) bünyesinde görev yapan köpek eğitmeni Sinan Toprak, evcil köpeklerin de uygun eğitimlerle arama kurtarma görevlerinde yer alabileceğini söyledi. Toprak, "Doğru eğitimle arama kurtarma köpeği olabilirler. Gönüllü olan herkesi evcil hayvanı ile derneğimize bekliyoruz" diye konuştu. Toprak, "Biz gönüllü olarak, ücretsiz şekilde bu alana ilgi duyan herkese destek veriyoruz. Türkiye'de uluslararası düzeyde ilk defa suda arama kurtarma branşında sertifikalı köpek yetiştirmek üzereyiz" dedi.

ULUSLARARASI SINAV İÇİN HAZIRLIK

Suda arama kurtarma köpeği Golden Retriever cinsi Zeyna hakkında bilgi veren eğitmeni Toprak, "Daha önce de Antalya'da suda arama kurtarma faaliyetlerinde bulunduk. AFAD'ın enkazda köpekli arama timleri sınavına Tina köpeğimizle katıldık ve başarılı olduk. Orada, gelecek yıl düzenlenecek uluslararası IRO (Internationale Rettungshunde Organisation) sınavını da öğrendik. Antalya'ya döner dönmez sıkı bir diyet programı ve eğitim sürecine başladık. Kısmet olursa 2026'da uluslararası suda kurtarma branşında başarılı olacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

KONYAALTI SAHİLİ'NDE TATBİKAT

Sahil bölgesinde yaşadıkları için eğitimlerin genellikle Konyaaltı Sahili'nde, varyant çevresindeki durgun sularda yapıldığını belirten Toprak, "Tatbikatlarda cankurtaran arkadaşlarla birlikte çalışıyoruz. Böylece köpeklerin pratik kazanmasını ve hızlanmasını sağlıyoruz. Zeyna uluslararası sertifikaya sahip olduğunda Türkiye'de bir ilk olacak" dedi.

EĞİTİMLER TAMAMEN ÜCRETSİZ

Dernek olarak gönüllülüğe açık olduklarını vurgulayan Toprak, "Bu eğitimleri gönüllü olarak, tamamen ücretsiz şekilde yürütüyoruz. Gönüllü arkadaşların bize katılması, bu branşın yaygınlaşması açısından çok önemli. AFAD tarafından akredite bir derneğiz. Arama kurtarma köpeği yetiştirmek isteyen herkes Antalya Valiliği veya AFAD İl Müdürlüğü üzerinden bize ulaşabilir. Elimizden gelen bütün desteği sunmaya hazırız" diye konuştu.