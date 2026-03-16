Antalya'da iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgada 22 yaşındaki Mustafa Deveci hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili kaçan şüpheli aranıyor.

Antalya'nın Kepez ilçesinde komşu iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Yeni Emek Mahallesi Şelale Caddesi'nde oto yıkama işi yapan M.O. (41) ile market işletmecisi Mustafa Deveci (51) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.O. yanındaki silahla markette oturan Mustafa Deveci (22), Şevket Deveci (24) ve Mustafa Deveci'ye (51) ateş açtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekibi 22 yaşındaki Mustafa Deveci'nin hayatını kaybettiğini tespit etti, diğer iki kişi ise yaralı olarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Polisin kaçan şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca
İsrail ordusu İran'daki 3 şehre eş zamanlı saldırı başlattı

Savaş şiddetleniyor: 3 şehre eş zamanlı saldırı başlatıldı
Adriana Lima'nın ideal erkek için boy kriteri tartışma yarattı

Erkek için boy kriteri tartışma yarattı
Üniversite öğrencisinin darbettiği kişiden 9 gün sonra kahreden haber

Üniversite öğrencisinin darbettiği kişiden 9 gün sonra kahreden haber
İsrailli kadın askerlerden olay paylaşım

Orduları kara harekatı başlatırken bunların haline bakın
Cenazesinde ilk kez anlatıldı! İlber Ortaylı'dan Yunan akademisyene tarihi ayar

Cenazesinde ilk kez anlatıldı! Yunan akademisyene tarihi ayar
Adriana Lima'nın ideal erkek için boy kriteri tartışma yarattı

Erkek için boy kriteri tartışma yarattı
Trump'ı küplere bindiren görüntü: Yapay zeka kullanarak üretiyorlar

Trump'ı küplere bindiren görüntü
Savaşta bir ilk! Trump, Çin'in kapısını çalıp resti çekti

Savaşta bir ilk! Trump, Çin'in kapısını çalıp resti çekti