Antalya'da meslektaşı hemşire eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Antalya'da 2 ay önce evlendiği meslektaşı hemşire Sevcan Demir Sakman'ı öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Halil Can Sakman, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, İstanbul Adli Tıp 4. İhtisas Kurulu'ndan gelen rapora göre sanığın akıl sağlığının yerinde ve cezai ehliyetinin tam olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Söz verilen sanık Sakman, rapora ilişkin söyleyecek bir şeyinin olmadığını ifade etti.

Evlenmeden önce maktülle bir sorun yaşamadıklarını öne süren Sakman, "Evlendikten sonra sorunlar yaşamaya başladık, maddi anlamda sıkıntılar başladı. Maaşımı aldığım gibi eşime veriyordum, harcama yapamıyordum ve kendimi baskı altında hissediyordum. Bu şekilde olay gelişti, pişmanım." dedi.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanık Sakman'ın, eşini "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını, cezada indirime gidilmemesini talep etti.

Mahkeme, sanık avukatının savunmasını hazırlaması için duruşmayı ertelendi.

Olay

Kentteki bir özel hastanede hemşire olarak çalışan Sevcan Demir Sakman ile yine aynı hastanede hemşire olarak görev yapan eşi Halit Can Sakman arasında Kepez ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki evlerinde 9 Mart 2025'te tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halit Can Sakman, eşini bıçak ve satırla öldürmüştü. Olayda kendisi de bıçakla yaralanan Halit Can Sakman, tedavisinin ardından tutuklanmıştı.