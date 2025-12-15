Haberler

Antalya'da meslektaşı hemşire eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da, evlendiği hemşire eşi Sevcan Demir Sakman'ı öldüren Halil Can Sakman'ın duruşmasında sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu belirtildi. Sanık, evlilik sonrası yaşadığı maddi sıkıntılardan ve baskıdan söz etti. Duruşma savcısı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Antalya'da 2 ay önce evlendiği meslektaşı hemşire Sevcan Demir Sakman'ı öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Halil Can Sakman, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, İstanbul Adli Tıp 4. İhtisas Kurulu'ndan gelen rapora göre sanığın akıl sağlığının yerinde ve cezai ehliyetinin tam olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Söz verilen sanık Sakman, rapora ilişkin söyleyecek bir şeyinin olmadığını ifade etti.

Evlenmeden önce maktülle bir sorun yaşamadıklarını öne süren Sakman, "Evlendikten sonra sorunlar yaşamaya başladık, maddi anlamda sıkıntılar başladı. Maaşımı aldığım gibi eşime veriyordum, harcama yapamıyordum ve kendimi baskı altında hissediyordum. Bu şekilde olay gelişti, pişmanım." dedi.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanık Sakman'ın, eşini "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını, cezada indirime gidilmemesini talep etti.

Mahkeme, sanık avukatının savunmasını hazırlaması için duruşmayı ertelendi.

Olay

Kentteki bir özel hastanede hemşire olarak çalışan Sevcan Demir Sakman ile yine aynı hastanede hemşire olarak görev yapan eşi Halit Can Sakman arasında Kepez ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki evlerinde 9 Mart 2025'te tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halit Can Sakman, eşini bıçak ve satırla öldürmüştü. Olayda kendisi de bıçakla yaralanan Halit Can Sakman, tedavisinin ardından tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura 'Öcalan şerefsizdir' dedi

Masaya vura vura "Öcalan şerefsizdir" dedi, DEM sıraları ayaklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de ayrılık depremi! Tam 8 ismin kalemi kırıldı

Tam 8 isme "Güle güle" dedi
Keşan'da alarm! Bu saatlerde soba ve kalorifer yakmak yasaklandı

Bir ilçede alarm! Bu saatlerde soba ve kalorifer yakmak yasaklandı
Beşar Esad'dan aylar sonra haber var! Okul sıralarına geri döndü

Kaçak çiftten aylar sonra haber var! Esad okul sıralarına geri döndü
Ailesine 'Hamileyim' şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu

"Hamileyim" şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu
Fenerbahçe'de ayrılık depremi! Tam 8 ismin kalemi kırıldı

Tam 8 isme "Güle güle" dedi
Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç'tan Trabzonspor Başkan Yardımcısı Saral'a Yanıt

Maç biteli saatler oldu ancak tansiyon katbekat artıyor
Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleri sonrası RTÜK harekete geçti

Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleri için harekete geçildi
46 saniyede teybi söküp kaçtı, kameraya yakalandı

Sadece 46 saniyede on binlerce liralık zarar verdi
Galatasaray'da 3 ayrılık yolda

Galatasaray'da 3 ayrılık birden
Apartmanda dehşet anları: Komşusuna sinirlenip acısını kayınpederinden çıkardı

Kayınpederine dehşeti yaşattı
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik göğüs dekolteli elbisesiyle düğünde kurtlarını döktü

Arkadaşının düğününde döktürdü! Elbisesinin göğüs detayı göze çarptı
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
İşte 1.5 milyar lira nafaka isteyen Revna Sarıgül'e sunulan teklif

İşte 1.5 milyar lira nafaka isteyen gelinine sunduğu teklif
title