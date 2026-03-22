Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu
Kepez ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki epilepsi hastası Oğuz Demiralay, evinde hareketsiz şekilde bulundu. Babası tarafından fark edilen olay sonrası sağlık ekipleri ve polis çağrıldı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Ahatlı Mahallesi, 3156 Sokak'taki müstakil evde yaşayan epilepsi hastası Oğuz Demiralay'dan (34) haber alamayan babası durumdan şüphelendiği için eve geldi.
Oğlunun yatağında hareketsiz yattığını gören baba, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yapılan kontrolde Demiralay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.
Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca