Haberler

Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu

Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kepez ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki epilepsi hastası Oğuz Demiralay, evinde hareketsiz şekilde bulundu. Babası tarafından fark edilen olay sonrası sağlık ekipleri ve polis çağrıldı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Ahatlı Mahallesi, 3156 Sokak'taki müstakil evde yaşayan epilepsi hastası Oğuz Demiralay'dan (34) haber alamayan babası durumdan şüphelendiği için eve geldi.

Oğlunun yatağında hareketsiz yattığını gören baba, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yapılan kontrolde Demiralay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

