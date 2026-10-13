Haberler

Antalya'da emekli eğitim müfettişleri Ahde Vefa Gecesi'nde buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da emekli eğitim müfettişleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müfettişleri Başkanlığınca düzenlenen Ahde Vefa Gecesi'nde bir araya geldi. Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki programda müfettişler anılarını ve deneyimlerini paylaştı.

Antalya'da, uzun yıllar eğitim müfettişi olarak görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan müfettişler için "Ahde Vefa Gecesi" gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müfettişleri Başkanlığınca Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda, emekli eğitim müfettişleri bir araya geldi.

Programda, emekli müfettişler meslek hayatlarına ilişkin anılarını ve deneyimlerini paylaştı.

Meslektaşların geçmişte birlikte yürüttükleri çalışmalar ile meslek yaşamlarının ele alındığı etkinlik, sohbetin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
İşten çıkarılma korkusuyla yağmurda çalıştılar! 19 yaşındaki Mazlum akıma kapılıp hayatını kaybetti

Çalışmak istemediler, şef ısrar etti! 19 yaşındaki Mazlum öldü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Raporlu ilaç kullananlara müjde! Hastane çilesi bitiyor

Milyonlarca vatandaşa müjdeli haber! Sağlıkta bir dönem sona eriyor
İspanya'nın milli gününde büyük fiyasko

Milli günde büyük fiyasko! Kral, kraliçe herkesin gözü önünde yaşandı
Üsküdar-Sultanbeyli metrosunda korkutan patlama! Bir anda dumanla kaplandı, işte o anlar

İstanbul'da metro tünelinde peş peşe patlamalar! Dumanlar yükseldi
Dünyanın gözü burada! İşte Galatasaray-Barcelona maçının muhtemel 11'leri

Dünyanın gözü burada! İşte tarihi maçın muhtemel 11'leri ve detayları
Suudi Arabistan'dan Netanyahu'nun sinsi Yemen planına ret

Sinsi plan suya düştü! Prens anında veto etti
İstanbullular dikkat! Tam 15 ilçe saatlerce elektriksiz kalacak

Listede 15 ilçe var! Elektrik kesintisi saatlerce sürecek
Bahçeli'den Türk gençlerine 'Fransa' mesajı: Heveslenmeyin, Türkiye’ye sahip çıkın

Bahçeli'den ayakta alkışlanan çağrı! Mesajı Türk gençlerineydi