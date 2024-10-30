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Antalya'da Ekim'de Yaz Keyfi: Termometre 32 Dereceyi Gösterdi

Antalya'da Ekim'de Yaz Keyfi: Termometre 32 Dereceyi Gösterdi
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Antalya'nın Ekim ayı sonundaki sıcak günleri tatilcileri denizle buluşturdu. İstanbul'dan gelen bir tatilci, deniz keyfini arkadaşlarına görüntülü arama ile göstererek kıskandırdı.

Antalya'dan Ekim ayı sonunda 'kıskandıran' görüntüler

Termometreler 32 dereceyi gösterdi, tatilciler yaz ayı tadında denizin keyfini çıkardı

İstanbul'dan gelen bir tatilci ise, arkadaşlarına denize girdiğini görüntülü görüşmeyle inandırabildiğini söyledi

Tatilci Yılmaz Akay: " İstanbul'da montla gezen arkadaşlarım kıskanıyor"

ANTALYA - Antalya'da termometreler 32 dereceyi gösterdi, sahilleri dolduran tatilciler yakıcı güneş eşliğinde denizin keyfini çıkardı. İstanbul'dan kente tatil için gelen bir vatandaş ise, denize girdiğini arkadaşlarına görüntülü görüşme yaparak inandırabildiğini ve sonrasında da kıskandıklarını söyledi.

Turizmin başkenti Antalya'da yazdan kalma günler devam ediyor. Kentte Ekim ayının sonu olmasına rağmen öğle saatlerinde güneşli hava etkisini gösterirken, termometrelerin 32 dereceye kadar çıktı. Deniz suyu sıcaklığı Antalya Körfezi'nde 25 derece, nem oranıysa yüzde 14 olarak ölçülen Antalya'da, güzel havayı fırsat bilen tatilciler Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Çoğunluğu yabancı turistlerden oluşan tatilciler, yakıcı güneşte güneşlendi, kimileri de denize girdi. Bazı tatilciler ise spor yaparak bol bol oksijen depoladı.

"İstanbul'da montla gezen arkadaşlarım kıskanıyor"

Yılmaz Akay, "Hava müthiş, deniz harika. Atatürk'ün de dediği gibi, Antalya gerçekten çok özel bir yer. İstanbul'dan tatil için geldim. İstanbul'da arkadaşlarım mont ile geziyor, onlarla görüntülü konuştuğumda biraz kıskanıyorlar. Antalya gerçekten çok güzel bir yer ve herkesi buraya davet ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN - Güncel

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