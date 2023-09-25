Antalya'da düşen yamaç paraşütündeki pilot ile Belaruslu turist hayatını kaybetti (2)
PİLOT DA KURTARILAMADIAntalya'nın Alanya ilçesinde düşen yamaç paraşütündeki Belarus uyruklu D.S. adlı kadın turistin ardından, pilot Ahmet Şimşek de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
PİLOT DA KURTARILAMADI
Antalya'nın Alanya ilçesinde düşen yamaç paraşütündeki Belarus uyruklu D.S. adlı kadın turistin ardından, pilot Ahmet Şimşek de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alkın BİRİCİK/ALANYA,(Antalya),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel