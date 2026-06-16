Antalya'da "Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü" etkinliği düzenlendi

Antalya'da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ile Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) işbirliğiyle "Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü" dolayısıyla etkinlik yapıldı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan'ın çektiği deniz çayırları ve deniz kaplumbağalarının yaşamlarını ortaya koyan fotoğraf sergisi gezildi.

Antalya Vali Yardımcısı Salih Yüce, buradaki konuşmasında, görev yaptığı Muğla'da caretta carettaların korunması için çalışmalar yaptığını ve onlarla yüzme fırsatı bulduğunu söyledi.

Caretta caretta neslinin tükenme tehlikesi altında olduğunu hatırlatan Yüce, "Onların yaşam alanlarına zarar verdik şimdi kurtarmaya çalışıyoruz, umarım geç kalmamışızdır. Korumaya ve neslinin devamına yönelik tüm kurumların katkılarından dolayı teşekkür ederim. Carettaların korunması için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." dedi.

EKAD Başkanı Ali Fuat Canbolat ise havaların ısınmasıyla yuvalamaların hızlandığını belirterek, "Şu ana kadar Belek'te 600, Kızılot bölgesinde de 500'ün üzerinde yuvalama oldu. Son yıllarda 3 binin altında yuvalama olmuyor. Kızılot'ta 2 bin, Belek 3 bin olmak üzere 5 bin yuvalamanın altına düşmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ceylan da deniz çayırları ve deniz kaplumbağalarının ekosistem için önemli olduğunu dile getirdi.

Deniz çayırlarının oksijen için önemli bir yere sahip olduğunu kaydeden Ceylan, "Havanın içindeki oksijenin yüzde 70'i denizlerden geliyor ve yüzde 20'sini de deniz çayırlarının fotosentezine borçluyuz. Biz de bunu görsellerle anlatmaya çalıştık." diye konuştu.

Deniz kaplumbağalarının en büyük yuvalama alanının Belek bölgesi olduğunu vurgulayan Ceylan, şöyle devam etti:

"120 milyon yıldır bizimle aynı evreni paylaşıyorlar. Onlara 120 milyon yıllık bir saygımız var. Bu yıl da sezon ortasında onları görüntüledik, yumurta bırakma anlarına tanık olduk. 80-90 kilogramlık bir deniz kaplumbağası suda yaşıyor ve yumurtalarını sahile bırakmak için zorlu bir mücadele veriyor. Onların yaşamına saygı duymak bizim için çok önemli. Dünyada deniz kaplumbağalarının 7 türü var ve bu türün tamamının nesli tehlike altında ama ülkemizde de bu konuda bir bilinç var ve bu gittikçe yaygınlaşıyor. Bu bilinç sayesinde korunması konusundaki tedbirler de gitgide artırılıyor."

DKMP Av ve Yaban Hayatını Koruma Şube Müdürü Tamer Yılmaz, etkinlikte yaban hayatını korumaya yönelik sunum yaptı.

Konuşmaların ardından katılımcılara plaket verildi.