Antalya'da Düden Çayı'nda Erkek Cesedi Bulundu

Antalya'da Düden Çayı'nda Erkek Cesedi Bulundu
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Antalya'nın Kepez ilçesinde, Düden Çayı'nda bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Olayın ardından yapılan incelemede ölen kişinin 49 yaşındaki Cavşin Öztünç olduğu tespit edildi. Polis, Öztünç'ün düşerek boğulmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, Düden Çayı'nda bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemede ölen kişinin 49 yaşındaki Cavşin Öztünç olduğu belirlendi.

Olay, saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesi Habibler Mahallesi 5722 Sokak'tan geçen Düden Çayı'nda meydana geldi. Çayda hareketsiz bir kişiyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan sağlık ekibi, sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan kimlik araştırmasının ardından; sudan çıkarılan kişinin Cavşin Öztünç olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarından sonra Öztünç'ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Polis, Öztünç'ün çaya düşerek boğulmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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