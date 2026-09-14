Haberler

Antalya'da dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
+20 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Zanlının 200-250 kişiden toplam 1 milyar 200 milyon lira değerinde çek aldığı, bu çekler karşılığında araç ve gayrimenkul satın aldığı, çeklerin bir kısmının karşılıksız çıktığı belirlendi

Antalya'nın Kepez ilçesinde, karşılıksız çeklerle araç ve gayrimenkul aldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ilçede giyim ve kuruyemiş sektöründe faaliyet gösteren D.S'nin, yakınları, akrabaları ve aynı köyde ikamet eden kişilerden aldığı çekler karşılığında araç ve gayrimenkul satın aldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin araştırmasında, şüphelinin 200-250 kişiden toplam 1 milyar 200 milyon lira değerinde çek aldığı, bu çekler karşılığında araç ve gayrimenkul satın aldığı ve çeklerin bir kısmının karşılıksız çıktığı belirlendi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan D.S, işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
CHP butlan davasında temyiz başvurusunu geri çekti

CHP'den sürpriz hamle! Kurultay sürecinin önü açıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ersun Yanal'dan İsmail Kartal'a olay sözler: Aziz Yıldırım büyük bir zevkle kovacaktır

Yanal'dan F.Bahçe'yi karıştıracak sözler: Büyük bir zevkle kovacak
Uzun zamandır bekleniyordu! En sonunda düğmeye basıldı

Uzun zamandır bekleniyordu! En sonunda düğmeye basıldı
'Satıldı' itirafı sonrası Büşra bebek dosyasında baş döndüren gelişmeler

"Satıldı" itirafı sonrası Büşra bebekle ilgili baş döndüren gelişmeler
9 ayda 6 zam birden! Mutfak tüpünün fiyatını duyanlar şaşıp kalıyor

9 ayda 6 zam birden! Tüpün fiyatını duyanlar şaşıp kalıyor
Arda Güler ile Vinicius'a olaylı kıyas! Sadeliğin zarafeti ile bayağılığın çirkinliği

Arda ve Vinicius'a olay kıyas!

Hayatının baharındaki sağlık çalışanı feci şekilde can verdi

Hayatının baharındaki sağlık çalışanı feci şekilde can verdi
Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır

Vadi'nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır