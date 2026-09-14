Antalya'da doğa yürüyüşünde düşerek yaralanan turist kurtarıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde doğa yürüyüşü yaparken düşerek yaralanan Hollandalı turist, ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Uzunkale Mahallesi Mezarlık mevkisindeki engebeli arazide eşiyle doğa yürüyüşü yapan Angelique Wissink (60), dengesini kaybederek düştü.

Ayağında kırık oluşan ve kendi imkanlarıyla hareket edemeyen turistin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Manavgat Merkez Jandarma Karakolu timleri ile 112 Acil Sağlık ekiplerinin ortak çalışmasıyla ulaşılan Wissink, sedyeye alınarak ambulansa taşındı.

Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan turistin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA