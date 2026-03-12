Antalya'da dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı

Antalya'da dini duyguları kullanarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendini sözde "hoca" olarak tanıtarak müştekileri "muska yapma, büyü bozma, sadaka ve şifa bulma" gerekçeleriyle dolandırdıkları öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada dini duyguları kullanarak 13 ayrı olaydan toplam 2 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen şüpheliler V.Ü. ve O.S'nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet kuru sıkı tabanca, 3 cübbe ve sarık, Arapça yazılı tılsım ve muskalar, müştekilerin bilgilerinin yazılı olduğu defter, cep telefonları, dizüstü bilgisayar ile dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar O.S. ve V.Ü. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan V.Ü. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, O.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.