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Antalya'da Dilencilere İşlem Yapıldı

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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde zabıta ekipleri tarafından yakalanan 2 dilencinin üzerinde 490 lira bulundu. Dilencilik yaparak elde edildiği belirlenen paraya el konulurken, 617 lira idari para cezası uygulandı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde zabıta ekiplerince işlem yapılan 2 dilencinin üzerinde 490 lira bulundu.

Korkuteli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde dilencilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalar kapsamında kavşak, cami önleri ve kalabalık caddelerde denetim yapan ekipler, yakalanan 2 dilenciyi zabıta amirliğine götürdü.

Burada yapılan üst aramasında dilencilerin üzerinden 490 lira çıktı. Dilencilik yaparak elde edildiği belirlenen paraya el konulurken, 617 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

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