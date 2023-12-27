Antalya'da Dilencilere İşlem Yapıldı
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde zabıta ekipleri tarafından yakalanan 2 dilencinin üzerinde 490 lira bulundu. Dilencilik yaparak elde edildiği belirlenen paraya el konulurken, 617 lira idari para cezası uygulandı.
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde zabıta ekiplerince işlem yapılan 2 dilencinin üzerinde 490 lira bulundu.
Korkuteli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde dilencilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Çalışmalar kapsamında kavşak, cami önleri ve kalabalık caddelerde denetim yapan ekipler, yakalanan 2 dilenciyi zabıta amirliğine götürdü.
Burada yapılan üst aramasında dilencilerin üzerinden 490 lira çıktı. Dilencilik yaparak elde edildiği belirlenen paraya el konulurken, 617 lira idari para cezası uygulandı.