Haberler

Antalya'da "Dijital OSB Buluşmaları" düzenlenecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da 26 Mart'ta düzenlenecek 'Dijital OSB Buluşmaları' etkinliğinde sanayiciler, teknoloji sağlayıcıları ve akademisyenler dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm temaları üzerine tartışacak.

HYF Fuarcılık tarafından organize edilen etkinlik, 26 Mart'ta Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (OSB) Konferans Salonu'nda yapılacak.

Programda, dijitalleşme süreçlerinin farklı boyutlarını ele alan panel, sunum ve oturumlar düzenlenecek.

Bu kapsamda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcileri ile Schneider Electric, Logosoft ve CW Enerji firmalarının sektör liderleri deneyimlerini paylaşacak.

Dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm temalarının öne çıkacağı etkinlikte, kamu destekleri, teşvik programları, sanayide dönüşüm hikayeleri ve COP31 gündemi konuşulacak. Buluşmalar Antalya'nın ardından İzmir, Mersin ve Bursa'da devam edecek.

Sanayinin rekabet gücünü artıracak yenilikçi çözümleri ve sürdürülebilir büyüme modellerini gündeme taşıyacak buluşma ile Türkiye'nin üretim gücüne katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

