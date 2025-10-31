Haberler

Antalya'da Devrilen Ağaç 5 Otomobili Hasara Uğrattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da kökünden kopan 30 yıllık ağaç, park halindeki 5 otomobilin üzerine devrildi. Olayda yaralanan olmazken, araçlarda önemli hasar meydana geldi. Araç sahipleri zararlarının nasıl karşılanacağı konusunda belirsizlik yaşıyor.

ANTALYA'da kökünden kopan 30 yıllık ağaç, park halindeki 5 otomobilin üzerine devrildi. Olayda yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

Olay, saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi 1251 Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki bir ağaç kökünden koparak park halindeki 5 otomobilin üzerine devrildi. Bir Çevredekiler olay yerinden hızla uzaklaşırken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ve itfaiye ekibi araçların içerisinde ve devrilen ağacın altı ile etrafında kimsenin olup olmadığına baktı. Ekiplerin incelemesinde devrilen ağacın altında kimsenin kalmadığı tespit edilirken, güvenlik şeridi çekildi. Otomobillerinin devrilen ağacın altında kaldığını öğrenen araç sahipleri de olay yerine geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı park bahçeler ekipleri de olay yerine gelerek çalışma başlattı. Olayda zarar gören 5 aracın sahipleri, hasarın tespit edilmesi için belediye yetkililerini bilgilendirdi.

Aracı ağaç altında kalan Ahmet Kösen, "Burada otoparkta bulunanlar ağacın budanması için belediyeyle görüşmüşler. Bugün de aracım park halindeyken ağacın devrilmesiyle altında kaldı. Bir milyon liraya yakın zararım var. Zararım nasıl karşılanacak ya da ne yapacağız şu an için bilmiyorum" dedi.

Olayla ilgili inceleme devam ederken, hasar tespit çalışmaları da sürüyor.

Haber: Adem AKALAN – Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı

İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İtalya'da Hakan Çalhanoğlu'na tam sayfa övgü

Yaptığıyla İtalya'da tam sayfa manşet oldu
Bakan Göktaş: Evlenecek gençlere yüzde 40 indirim desteği sağlanacak

Yeni evlenecek gençlere müjde!
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
Özgür Özel'in 5.5 milyon TL'lik bahis iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Özel'in 5.5 milyon TL'lik iddiasıyla ilgili harekete geçildi
İtalya'da Hakan Çalhanoğlu'na tam sayfa övgü

Yaptığıyla İtalya'da tam sayfa manşet oldu
Efsane kulübe bir şok daha: ''Küme düşme cezasıyla karşı karşıyayız'' diyen başkan acil durum ilan etti

''Küme düşme cezasıyla karşı karşıyayız'' diyerek acil durum ilan etti
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
Sivri çıkışlarıyla tanınan Oytun Erbaş, hastalığını ilk kez açıkladı

Sivri çıkışlarıyla tanınan Oytun Erbaş, hastalığını ilk kez açıkladı
Jose Mourinho'dan ayrılık cevabı

Benfica macerası sona mı eriyor?
PFDK, bahisçi hakemlerin cezalarını açıkladı

Bahisçi hakemlerin cezaları açıklandı! 149 ismin hakemliği bitti
Ayasofya'yı yakmaya çalışan şüpheli hakkında istenen ceza belli oldu! Savunması akıllara zarar

Ayasofya Camii'ni yakmaya çalışmıştı! İstenen ceza belli oldu
Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli oldu! Şampiyon hoca geri döndü

Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli! Şampiyon hoca geri döndü
En çok çalınan araçlar belli oldu! Listenin başında Türkiye'de de yok satan marka var

En çok çalınan araçlar belli oldu! İşte listenin başındaki marka
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.