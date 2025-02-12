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Antalya'da Depo Yangını: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'da Depo Yangını: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir apartmanın girişinde çıkan yangında 65 yaşındaki Mehmet Akçabelen hayatını kaybetti. Yangın, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir apartmanın girişindeki depoda çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Etiler Mahallesi, 842 Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın girişindeki depodan duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Depodaki incelemede, apartmanın 3'üncü katında ailesi ile yaşayan fakat ara ara binanın deposunda vakit geçirdiği belirtilen Mehmet Akçabelen'in (65) cansız bedenine ulaşıldı.

Cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Ekiplerin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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