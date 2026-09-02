Antalya'da Deniz Çayırları Fotoğraf Sergisi Açıldı

ANTALYA (AA) Antalya'da Ekosistemi Koruma Derneğince (EKOS) "Deniz Çayırları Fotoğraf Sergisi" ziyaretçilerle buluştu.

Lara Turizm Yatırımcıları Birliği (LATUYAB) işbirliğindeki sergi, Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde açılan sergide, su altı görüntü yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan'ın Antalya'nın farklı noktalarında yaptığı dalışlarda çektiği 20 fotoğraf yer aldı.

EKOS Başkanı Fatih Polat, AA muhabirine, deniz çayırlarıyla ilgili turizmcilere ve bölgedeki su sporu yapan işletmelere yönelik eğitimler düzenlediklerini belirtti.

Deniz çayırlarının özelliklerini görseller aracılığıyla sergide anlattıklarını söyleyen Polat, "Deniz çaylarının aslında sadece deniz çayırı değil, diğer hangi türlere daha çok ev sahipliği yaptığı, nasıl ev sahipliği yaptığı ve içerisinde bulunan diğer türlerin neler olduğunu bu resim sergimizde de ortaya koyuyoruz." diye konuştu.

Polat, yerli ve yabancı turistlerin farkındalığını artırmak amacıyla sergiyi açtıklarını vurguladı.

Görüntü ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan da deniz çayırları konusunda dünyada bir farkındalık oluştuğunu olduğunu ifade etti.

Serginin, özellikle deniz çayırlarının içinde yaşayan canlılara sağladığı desteğe dikkati çekmek için açıldığını anlatan Ceylan, "Duyarlılıkları artırmak lazım. İnsanlar çok okumadıkları için biz de görsel verilerle sorunu daha çok gündeme taşıyarak anlatmaya çalışıyoruz." dedi.

Açılışın ardından, Vali Yardımcısı Salih Yüce ve beraberindekiler, sergiyi gezerek bilgi aldı.

Programa, Kilit Grup Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Kilit ile çok sayıda yerli ve yabancı turist katıldı.

Sergi, 6 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA