Antalya'da Dağda Mahsur Kalan 5 Keçi 9 Gün Sonra Kurtarıldı
Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde, 2 bin 600 metre yükseklikte mahsur kalan 5 keçi, İHH Alanya ekibi tarafından 9 gün sonra kurtarıldı ve sahibine teslim edildi.
Karabul Mahallesi Susambeli Yaylası'nda çobanlık yapan Hasan Hüseyin Öztürk'e ait 5 keçinin 2 bin 600 metre yükseklikteki dağda mahsur kaldığı ihbarını alan İHH Alanya ekibi, bölgeye gitti.
Yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından keçiler, ipli sistem kurularak mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.
İHH Alanya ekibi, keçileri sahibine teslim etti.
Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel