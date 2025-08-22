Antalya'da Dağda Mahsur Kalan 5 Keçi 9 Gün Sonra Kurtarıldı

Antalya'da Dağda Mahsur Kalan 5 Keçi 9 Gün Sonra Kurtarıldı
Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde, 2 bin 600 metre yükseklikte mahsur kalan 5 keçi, İHH Alanya ekibi tarafından 9 gün sonra kurtarıldı ve sahibine teslim edildi.

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde dağda mahsur kalan 5 keçi, 9 gün sonra İHH'nın Alanya birimi tarafından kurtarıldı.

Karabul Mahallesi Susambeli Yaylası'nda çobanlık yapan Hasan Hüseyin Öztürk'e ait 5 keçinin 2 bin 600 metre yükseklikteki dağda mahsur kaldığı ihbarını alan İHH Alanya ekibi, bölgeye gitti.

Yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından keçiler, ipli sistem kurularak mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

İHH Alanya ekibi, keçileri sahibine teslim etti.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel
