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Antalya'da Cumhuriyet'in 103'üncü yılında Fener Alayı'nda binlerce kişi yürüdü

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Antalya'da Cumhuriyet'in 103'üncü yılında Fener Alayı'nda binlerce kişi yürüdü
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Antalya'da Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen Fener Alayı'nda binlerce kişi Atatürk fotoğraflı meşaleler ve Türk bayraklarıyla yürüdü. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 30 Ekim Cuma'ya ertelenen yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürdü.

ANTALYA'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen Fener Alayı'nda binlerce kişi Atatürk fotoğraflı meşaleler ve Türk bayraklarıyla yürüdü.

Antalya'da Cumhuriyet'in 103'üncü yılı kutlamaları kapsamında Fener Alayı düzenlendi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 30 Ekim Cuma tarihine ertelenen fener alayına çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşların Atatürk fotoğraflı meşaleler ve bayraklarla marşlar söyleyerek gerçekleştirdiği yürüyüş, Konyaaltı Caddesi üzerindeki varyant noktasından başladı.

Fener Alayı'na Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Antalya milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, STK üyeleri de katıldı. Yürüyüşte vatandaşlar tarafından Türk bayrağı taşındı. Sloganların atıldığı, marşların söylendiği Fener Alayı, Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürdü. Bazı vatandaşların bebekleri ve çocuklarıyla, bazılarının ise evcil hayvanlarıyla katıldığı yürüyüşe 7'den 70'e katılım sağlandı.

Fener Alayı güzergahı İl Emniyet Müdürlüğü'nce demir bariyerlerle kapatılırken, yürüyüş alanına birçok noktadan giriş noktası da oluşturuldu. Yürüyüşün ardından Büyükşehir Başkan Vekili Büşra Özdemir konuşma yaptı. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Semicenk konseriyle devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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