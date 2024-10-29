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Antalya'da Cumhuriyet'in 101'inci Yıl Dönümü Fener Alayı ile Kutlandı

Antalya'da Cumhuriyet'in 101'inci Yıl Dönümü Fener Alayı ile Kutlandı
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yılı Antalya'da düzenlenen fener alayı ile coşkuyla kutlandı. Binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüşte, Türk bayrakları ve meşalelerle Cumhuriyet Meydanı'na kadar yüründü.

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yıl dönümü Antalya'da fener alayı ile kutlandı. Yürüyüşe katılan binlerce vatandaş ellerindeki bayrak ve meşalelerle marşlar söyleyerek Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yıldönümünü kutladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yılı tüm yurtta olduğu gibi Antalya'da da farklı etkinliklerle kutlanıyor. Kutlamalar son olarak binlerce kişinin katıldığı fener alayı ile devam etti. Vatandaşların ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle katıldığı yürüyüşe Antalya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Antalya milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, STK üyeleri ve binlerce vatandaş katıldı.

Konyaaltı Caddesi üzerindeki varyantta toplanan binlerce kişi, ellerinde cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk posteri, bayrak ve meşaleler ile yürüyüşe başladı. Sloganlar atıp marşlar söyleyen grup, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşe kimi vatandaşlar çocuklarıyla, kimileri ise evcil hayvanlarıyla katıldı. Yürümekte güçlük çeken bir yaşlı kadının tekerlekli sandalye ile katıldığı yürüyüşte çok sayıda turistin de olduğu görüldü.

Etkinliğe katılımlar iki ayrı güvenlik aramasından geçerek alana alınırken, güzergah boyunca da demir bariyerler ile yoğun güvenlik önlemleri alındı. Yürüyüşün ardından kutlamalar meydanda Kenan Doğulu'nun konseri ile devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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