Antalya'da COP31 kapsamında binlerce dronla gökyüzü gösterisi yapıldı

Antalya'da COP31 kapsamında binlerce dronla gökyüzü gösterisi yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı COP31, Antalya'da devam ediyor. COP31 Yeşil Alan'da düzenlenen ve binlerce dronun kullanıldığı gökyüzü gösterisi katılımcılardan yoğun ilgi gördü.
Cop31 ALANINDA BİNLERCE DRONLA GÖSTERİ
Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31'inci Taraflar Konferansı ( Cop31 ), Antalya'da devam ediyor. COP31 Yeşil Alan'da düzenlenen dron gösterisi, katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Gökyüzünde gerçekleştirilen gösteride binlerce dron kullanıldı. Dronların oluşturduğu görüntüler, etkinlik alanındaki katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.
Göktan CANAZ/ANTALYA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı