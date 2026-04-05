Antalya'da çöp kamyonunun çarptığı kişi öldü

Antalya'nın Kepez ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı 79 yaşındaki Hamza Körük, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, Düdenbaşı Mahallesi'nde gerçekleşti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

S.T. idaresindeki çöp kamyonu, Düdenbaşı Mahallesi Ömer Buyrukçu Caddesi'nde çöpleri almak istediği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Hamza Körük'e (79) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Körük'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

İncelemenin ardından Körük'ün cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Körük'ün cenazesi, adli tıptaki işlemler sonrası yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: AA / Gülsem Adam
