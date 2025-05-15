Antalya'da çocuk otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı

Antalya'da çocuk otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı
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Antalya'nın Serik ilçesinde, yola kaçan topun peşinden giden 7 yaşındaki Adnan Demir, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay sonrası Demir hastaneye sevk edilirken, sürücü gözaltına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

G.Y. idaresindeki 07 BIJ 227 plakalı otomobil, Akçaalan Mahallesi'nde yola kaçan topun peşinden giden Adnan Demir'e çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Demir, sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesi'ne, ardından Antalya'da bir hastaneye sevk edildi. Demir'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü G.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
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